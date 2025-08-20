ua en ru
Рада второй раз за месяц увеличила расходы бюджета: на что пойдут 40 млрд гривен

Украина, Среда 20 августа 2025 17:03
UA EN RU
Рада второй раз за месяц увеличила расходы бюджета: на что пойдут 40 млрд гривен Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховная Рада Украины 20 августа приняла изменения в государственный бюджет. Изменения касаются преимущественным образом невоенных расходов на общую сумму в 40 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Украины Роксоланы Пидласы и премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, увеличение расходов государственного бюджета будет распределено по следующим статьям:

  • 25,5 млрд гривен - пополнение резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы). Из этих денег 8 млрд гривен могут направить на поддержку Укрзализныци.
  • 4,3 млрд гривен для Министерства цифровой трансформации, в том числе 1,4 млрд гривен - на программу для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях, 2,8 млрд гривен - на гранты для развития производства в сфере Defense Tech.
  • 4,6 млрд гривен - на питание учащихся начальных классов во всех областях Украины и учащихся 5-11 классов на прифронтовых территориях.
  • 3,2 млрд гривен - приобретение лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и тому подобное.
  • 1,5 млрд гривен - отойдет местным бюджетам для развития сети военных лицеев, которые обеспечивают патриотическое воспитание детей.
  • 1,2 млрд гривен - поддержка ветеранов войны и их семей.
  • Отдельное решение для поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - миллиард гривен передадут на строительство нового жилья, или реконструкцию существующих помещений.

Пидласа добавила, что дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других, невоенных расходов. В том числе за счет сокращения обслуживания государственного долга Украины на 33,6 млрд гривен, а также перенаправления 8 млрд гривен из бюджета Киева в общий государственный бюджет.

Премьер-министр Юлия Свириденко прокомментировала изменения в бюджет, поблагодарив депутатов за быстрое принятие.

"Дополнительные средства направим на приоритетные невоенные направления - лекарства для онкобольных и пациентов с тяжелыми заболеваниями, питание школьников 1-4 классов во всех областях и учеников 5-11 классов в прифронтовых территориях, развитие военных лицеев, поддержку производителей defense tech, помощь ветеранам и жилье для ВПЛ", - подтвердила она.

Напомним, что 31 июля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412,4 млрд гривен. Законом увеличили расходы на Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и другие государственные органы безопасности.

Отметим, что украинский Минфин уже склоняется к тому, чтобы заложить в проект бюджета-2026 сценарий продолжения войны и повышенных расходов. Планируется, что расходы будут как минимум на уровне 2025 года.

Госбюджет Верховная рада
