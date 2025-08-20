В Польше окончательно подтвердили взрыв российского дрона возле Люблина
Объект, который упал возле польского Люблина ночью 20 августа был российским дроном. Это сознательная провокация со стороны России, осуществленная на фоне международных дискуссий о мире.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
"Мы имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном именно в тогда, когда ведутся разговоры о мире, когда есть надежда на то, что эта война (в Украине - ред.) имеет шанс закончиться. Россия снова провоцирует", - сказал Косиняк-Камыш.
Он сообщил, что провел брифинг с ключевыми командующими.
"Мы говорили со всеми службами. Такие брифинги проходят в Министерстве внутренних дел и администрации, в Министерстве обороны. Есть сотрудничество между всеми службами государства. Все наши союзники также проинформированы", - рассказал министр.
Он добавил, что премьер Польши Радослав Сикорский "сделает соответствующие дипломатические шаги".
Ночной взрыв в Польше
Напомним, в ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. Как известно, на кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.
Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три версии взрыва. По его словам, не исключается и возможный саботаж.
Позже в Польше склонились к версии, что на территории страны, скорее всего, взорвалась российская версия дрона Shahed. В связи с этим Варшава готовит протест России.