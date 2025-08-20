ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ночной взрыв в Польше: Варшава склоняется к версии с "Шахедом" и обещает реакцию

Польша, Среда 20 августа 2025 18:13
UA EN RU
Ночной взрыв в Польше: Варшава склоняется к версии с "Шахедом" и обещает реакцию Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Польше утверждают, что ночью 20 августа на территории страны, скорее всего, взорвалась российская версия дрона Shahed. Варшава готовит протест России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в соцсети Х и TVN24.

По словам Сикорского, польские власти пришли к выводу, что этой ночью произошло нарушение воздушного пространства страны и объект прилетел "с востока".

"Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории. МИД выразит протест против ответственных", - написал министр.

Представитель МИД Польши Павел Вронский в комментарии TVN24 сообщил, что объект, который взорвался ночью в кукурузном поле на востоке Польши, был российской версией дрона Shahed.

"Эксперты указывают на российскую версию беспилотника Shahed", - сказал он.

Ночной взрыв в Польше

Напомним, в ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. Как известно, на кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал три версии взрыва. По его словам, не исключается и возможный саботаж.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Дрони
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме