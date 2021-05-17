Відставка Степанова: у "Слузі народу" розповіли про позицію фракції

Народний депутат від" Слуги народу " Ростислав Тістик заявив, що на засіданні фракції міністру охорони здоров'я Максиму Степанову дали можливість виступити. Однак по ньому було видно, що він не готовий йти у відставку.

Про це Тістик розповів у коментарі РБК-Україна.

"На засіданні був міністр Степанов, йому дали можливість виступити. Він частково відзвітував за свою роботу, роблячи акцент на результатах і досягненнях. Було видно, що він якоюсь мірою не дуже готовий йти у відставку",- заявив він.

За його словами, прем'єр-міністр Денис Шмигаль чітко підкреслив, що все йшло до відставки Степанова.

"Не один раз були розмови як з прем'єром, так і з президентом, тому для Степанова це не було несподіванкою", - підкреслив нардеп.

Тістик додав, що від парламентаріїв почули різні думки, в тому числі що Степанов, можливо, був не найгіршим міністром.

"Багато хто погодився, що він очолив в МОЗ в такі складні часи", - підкреслив він.

У свою чергу нардеп Олександр Качура розповів РБК-Україна, що більшість депутатів виступали за те, що його потрібно відправити у відставку.

"Але була незначна частина і його прихильників. Профільний комітет не зміг підтримати його відставку. З 14 присутніх голоси розділилися 7 на 7. Тому вони проголосували за те, щоб передати це питання на розсуд залу Ради", - додав він.

Тістик також розповів, що на засіданні фракції прийшов головний санітарний лікар Віктор Ляшко, проте його не встигли заслухати.

При цьому Качура додав, що ситуація за призначенням Ляшка на посаду голови МОЗ поки виглядає неоднозначно.

"Деякі колеги вважають, що він належить до команди Степанова і повинні разом розділяти політичну відповідальність", - повідомив він.