ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ляшка обрали кандидатом на пост глави МОЗ, - Арахамія

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 травня 2021 22:30
Ляшка обрали кандидатом на пост глави МОЗ, - Арахамія Фото: Віктор Ляшко, головний санлікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На засіданні фракції "Слуги народу" у Верховній Раді кандидатом на пост глави МОЗ замість Максима Степанова затвердили головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Однак для його призначення є процедурне питання.

Про це в ході брифінгу повідомив журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Замість пана Степанова-пан Ляшко. Але є процедурне питання, якщо завтра у нас позачергова сесія, де ми звільняємо трьох міністрів", - сказав він.

За його словами, оскільки Степанов відмовився добровільно подати у відставку з поста міністра охорони здоров'я, тому процедура голосування за нового главу МОЗ буде трохи інший. "Спочатку звільнення (Степанова з посади - ред.), Потім уявлення фракції, потім подання на голову Верховної Ради, тому десь в четвер буде призначення нових міністрів", - уточнив він.

Нагадаємо, 14 травня в Верховну раду надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаль про відставку Степанова з МОЗ. Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.

Як стало відомо РБК-Україна, Степанов не писав заяви про відставку, а прем'єр самостійно вирішив просити Раду звільнити міністра охорони здоров'я.

Додамо, 14 травня у відставку подали міністри інфраструктури та розвитку економіки - Владислав Криклій та Ігор Петрашко. Все що відомо про їх вирішенні - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Мінстерство охорони здоров'я України Максим Степанов Слуга народа
NEWS
Рада у четвер збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського: що розглянуть
Рада у четвер збереться на позачергове засідання за ініціативою Зеленського: що розглянуть
DAILY
Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів