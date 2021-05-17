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Відставки в Кабміні: Криклія і Петрашка попросив піти у відставку президент

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Києва, Понеділок 17 травня 2021 08:47
Відставки в Кабміні: Криклія і Петрашка попросив піти у відставку президент Колаж РБК-Україна: міністри економіки та інфраструктури Ігор Петрашко та Владислав Криклій (facebook.com/vladkryklii і factor.news.info)
Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

Міністрів інфраструктури та економіки Владислава Криклія та Ігоря Петрашка у п'ятницю, 14 травня, попросив піти у відставку президент Володимир Зеленський. Вони погодилися з президентом і написали заяви про відставку за власним бажанням.

Про це повідомили джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".

Відставка Петрашка не є повністю несподіваною - в "Слузі народу" його стали критикувати відразу після призначення і вже півроку радили звільнити. В Офісі президента не поспішали прощатися з Петрашком, поки не знайдуть потенційну заміну.

Що стосується Криклія, то його прізвище також періодично "вистрілювала", коли депутати ділилися своїми претензіями до Кабміну. Але його рідко називали серед головних кандидатів "на виліт".

Криклій перейшов до Кабміну з Ради ще за часів прем'єра Олексія Гончарука. Він був одним з небагатьох міністрів, які зберегли своє крісло під час перезавантаження уряду навесні минулого року.

Інші співрозмовники видання в президентській команді заявили, що проти Криклія зіграли конфлікти, якими він обжився за період керівництва МІУ.

"До відходу Криклія може бути причетний заступник Голови ОП Кирило Тимошенко, у якого були не самі гладкі відносини з Міністром. Крім того, у нього склалися непрості відносини і з членами профільного комітету Ради", - повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Півроку тому серед нардепів говорили, що Тимошенко пригледів кандидата на заміну Криклію - голову Укравтодору Олександра Кубракова. Його Кабмін і планує запропонувати Раді в якості нового глави Мінінфраструктури. Пост Кубракова, за прогнозами джерел, може зайняти координатор "великого будівництва" Юрій Голик.

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 14 травня, Петрашко і Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням.

Як писало РБК-Україна, причиною відставки міністрів стала велика кількість питань до їх роботи з боку президента і прем'єр-міністра.

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