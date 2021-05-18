У Комітеті ВР не розуміють, чому Петрашко йде у відставку: претензій немає

Причина відходу у відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка невідома. У Комітеті економічного розвитку у Верховній Раді кажуть, що претензій до роботи міністра немає.

Про це заявив голова Комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді, народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха в ефірі програми " Свобода слова на ICTV ".

За його словами, заява про звільнення Петрашка надійшла в п'ятницю. Технічної можливості у Комітету заслухати його в понеділок, не було. Тому причини відходу міністра економіки стануть, швидше за все, відомі у вівторок.

"Технічної можливості повноцінно зібрати Комітет і заслухати його сьогодні у нас, на жаль, не було. Я вважаю, що це, насправді, не нормально, тому завтра ми обов'язково зберемо цей Комітет, заслухаємо і зрозуміємо справжню причину", - зазначив Наталуха.

Він зазначив, що заява міністра про відставку, навіть за власним бажанням, без попереднього звіту, неприпустима. Комітет повинен розуміти, "чому людина йде".

"Чи то він втомився, чи то він "травмувався" - ми хочемо про це знати. Можуть бути різні ситуації", - каже Наталуха.

Він зазначив, що претензій до Ігоря Петрашка, як до міністра економіки, немає. Навпаки Україна економічно втратила не так багато за період пандемії коронавірусу.

"У нас з Ігорем Ростиславовичем були різні ситуації... Але не можна сказати, що ми завалили економіку в Україні під час COVID-кризи і я б не ставив на другий план роботу міністра. Можна по-різному ставитися, але сказати що цей міністр не впорався, я б точно на себе такого не брав", - говорить Наталуха.