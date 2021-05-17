У Зеленського пояснили причини відставки Степанова

У президента України Володимира Зеленського пояснили, чому звільняють міністра охорони здоров'я Максима Степанова . Причиною є проблеми з контрактами з вакцинації, а також пильна увага до міністра з боку НАБУ.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в команді Зеленського, йдеться в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів" .

Крім того, проти Степанова можуть зіграти і напружені відносини з профільним комітетом. З 15 його членів як мінімум 9 готові підтримати його відставку.

Як повідомили джерела, найчастіше нардепи з "Слуги народу" прислухаються до думки колег з профільного комітету.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Офісу президента довелося весь час втручатися в укладення договорів по вакцинах. І вони неодноразово чули зворотний зв'язок, що МОЗ звертався до постачальників пізніше, ніж інші країни, додав він.