Глава податкової може стати міністром економіки - першим віцепрем'єр-міністром

Глава Податкової служби України Олексій Любченко може стати міністром економіки - першим віцепрем'єр-міністр. Раніше в Кабміні Дениса Шмигаля таких призначень не було.

Про це РБК-Україна повідомив народний депутат від" Слуги народу " Ростислав Тістик.

"Важливо відзначити: Любченко пропонують призначити на позицію міністра економіки - першого віцепрем'єр-міністра, чого раніше не було в уряді Шмигаля", - сказав народний обранець.

Раніше джерела РБК-Україна в керівництві "Слуги народу" повідомили, що Любченко може стати міністром економічного розвитку України замість який подав у відставку Ігоря Петрашко.