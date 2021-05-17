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Глава податкової може стати міністром економіки - першим віцепрем'єр-міністром

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 21:36
Глава податкової може стати міністром економіки - першим віцепрем'єр-міністром Фото: голова податкової служби України Олексій Любченко (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: Уляна Безпалько

Глава Податкової служби України Олексій Любченко може стати міністром економіки - першим віцепрем'єр-міністр. Раніше в Кабміні Дениса Шмигаля таких призначень не було.

Про це РБК-Україна повідомив народний депутат від" Слуги народу " Ростислав Тістик.

"Важливо відзначити: Любченко пропонують призначити на позицію міністра економіки - першого віцепрем'єр-міністра, чого раніше не було в уряді Шмигаля", - сказав народний обранець.

Раніше джерела РБК-Україна в керівництві "Слуги народу" повідомили, що Любченко може стати міністром економічного розвитку України замість який подав у відставку Ігоря Петрашко.

Нагадаємо, 14 травня в Верховну раду надійшли заяви про відставку міністрів інфраструктури та розвитку економіки - Владислава Криклій та Ігоря Петрашко. Очікується, що питання їх відставки винесуть на позачергове засідання парламенту у вівторок, 18 травня.

Як стало відомо РБК-Україна, на посаду міністра інфраструктури претендує діючий глава"Укравтодору".Кандидатуру Кубракова обговорюють в команді президента.

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