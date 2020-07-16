Рада призначила місцеві вибори, а Кабмін змінив критерій для країн "червоної" зони: новини за 15 липня

Колаж РБК-Україна

Верховна рада призначила місцеві вибори, в Україні змінили критерій для країн "червоної" зони, в Києві - антирекорд за кількістю хворих на коронавірус. Детальніше про те, що сталося у середу, 15 липня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні змінили критерій для країн "червоної" зони

Кабінет міністрів України збільшив показник захворюваності для країн, які визначаються як держави з поширенням COVID-19. Його збільшили до 55 випадків на 100 тисяч населення.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Нардепи схвалили проект постанови №3809. "За" проголосували 326 нардепів.

"Призначити чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї постанови) та Київського міського голови на неділю 25 жовтня 2020 року", - зазначено в тексті документа.

У Києві антирекорд за кількістю хворих на коронавірус

У Києві за добу виявили 147 випадків захворювання на коронавірус. Це найбільший добовий показник з початку епідемії.

Про це повідомив під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Всього у Києві вже 6497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Готель "Дніпро" в центрі Києва продали більш ніж за 1 млрд гривень

Фонд державного майна (ФДМ) України провів аукціон з продажу 100% пакета акцій АТ "Готель "Дніпро". Готель проданий за 1 111 111 222,22 гривень.

ФДМ вів онлайн-трансляцію аукціону.

Стартова ціна на аукціоні становила 80 923 400 гривень. Аукціон проходив у три етапи. У підсумку переможцем стало ТОВ "Смартленд".

Соціологи зафіксували невелике зростання рейтингу Зеленського

Якби на початку липня 2020 року відбувалися президентські вибори, найбільше голосів здобув би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримують 37% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, Юрія Бойко отримав би 17% голосів виборців, Петра Порошенко ˗ 15%, Юлію Тимошенко ˗ 8%.

Бойовики передали українській стороні загиблого під Зайцевим бійця

Проросійські бойовики передали українській стороні тіло загиблого військового. Мова йде про бійця, який загинув 13 липня в районі Зайцевого Донецької області. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні пройшла передача з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних сил України. Зараз йде підготовка до транспортування тіла до місця поховання і проведення ритуалу вшанування полеглого героя.

У Путіна підтвердили вплив на бойовиків на Донбасі

Російська Федерація має певний вплив на так звані "республіки" Донбасу. При цьому в Кремлі відмовляються коментувати останнє загострення на Донбасі.

Про це заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, передають "РИА Новости".

Європейський суд зареєстрував позов Нідерландів проти Росії у справі МН17

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрував позов Нідерландів проти Російської Федерації через збиття над Донбасом літака рейсу МН17. Тоді в результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Про це повідомили у прес-службі Європейського суду.

У МОЗ назвали головні правила для навчання в школах з вересня

Міністерство охорони здоров'я розробляє правила, за якими діти підуть навчатись у школи з 1 вересня. Вже наступного тижня всі правила будуть подавати на затвердження.

Зокрема, обов'язковим буде вимірювання температури для всіх працівників освітнього закладу та дітей. При температурі 37,2 і вище - не будуть допускати до роботи або навчання.

Буде об'язковим, коли батьки приводять дітей в школу, користування масок. В школі мають бути антисептики.

Ні вічному Путіну: у Москві відбулися жорсткі затримання учасників мітингу (відео)

Сьогодні, 15 липня, в центрі Москви на Тверській вулиці були затримані десятки людей, які брали участь в акції "Ні вічному Путіну". Мітинг був організований будівельниками, які виступили проти поправок до Конституції РФ.

Акція розпочалася о 19:00 на Пушкінській площі. У ній брали участь кілька сотень людей. Організатори подавали заявку в мерію міста на проведення свого мітингу, а її не погодили. Про це повідомляє "Радіо Свобода".