Бойовики передали українській стороні загиблого під Зайцевим бійця

Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Український боєць загинув 13 липня

Проросійські бойовики передали українській стороні тіло загиблого військового. Мова йде про бійця, який загинув 13 липня в районі Зайцевого Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні пройшла передача з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних сил України. Зараз йде підготовка до транспортування тіла до місця поховання і проведення ритуалу вшанування полеглого героя.

Нагадаємо, 13 липня український військовий загинув під час виконання бойового завдання в районі Зайцевого, він підірвався на міні і отримав важке поранення, несумісне з життям.

На місце загибелі висунулася група евакуації в білих касках з розпізнавальними знаками. Противник підтвердив режим "тиші", але відкрив вогонь, коли евакуаційна група перебувала в декількох метрах від тіла.

Українська сторона стверджує, що бойовики влаштували засідку, відкривши вогонь на ураження з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. В результаті загинув військовий медик, ще один боєць отримав поранення, а третій - бойову травму.