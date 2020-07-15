Європейський суд зареєстрував позов Нідерландів проти Росії у справі МН17

Фото: зал ЄСПЛ (Wikimedia by CherryX)

В авіакатастрофі загинули 196 громадян Нідерландів

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зареєстрував позов Нідерландів проти Російської Федерації через збиття над Донбасом літака рейсу МН17. Тоді в результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

Про це повідомили у прес-службі Європейського суду.

Заяву було зареєстровано під номер 28525/20.

"За даними уряду Нідерландів, літак був збитий з зенітної ракетної системи "Бук", яка належала і була надана Російською Федерацією. Уряд Нідерландів стверджує, що російський уряд ніс відповідальність за смерті в порушення статей 2 (право на життя), 3 (заборона на тортури і нелюдське або такому, що принижує гідність, поводження) і 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції про права людини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Серед 298 жертв катастрофи - 196 були громадянами Нідерландів.

Зазначимо, Нідерланди подали позов проти Росії в ЄСПЛ 10 липня.

Як повідомляло РБК-Україна, Нідерланди також планують залучити до позову проти РФ і інші держави, чиї громадяни загинули в катастрофі.