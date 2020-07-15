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У Путіна підтвердили вплив на бойовиків на Донбасі

Москва, Середа 15 липня 2020 15:50
У Путіна підтвердили вплив на бойовиків на Донбасі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

При цьому у Путіна заявляють, що не мають вплив на ОРДЛО

Російська Федерація має певний вплив на так звані "республіки" Донбасу. При цьому в Кремлі відмовляються коментувати останнє загострення на Донбасі.

Про це заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, передають "РИА Новости".

"Я не маю детальної інформацієї про це (про останню ескалацію, - ред.). Я відразу обмовлюся, що ми на ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей, - ред.) впливу не маємо, ми маємо певний вплив на "самопроголошені республіки". Але я не володію інформацією про інцидент, тому я утримаюсь від будь-яких коментарів", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Зайцевого Донецькій області загинули не менше двох українських військових, у тому числі медик; сьогодні бойовики передали українській стороні тіло бійця, який підірвався на міні.

Учора президент України Володимир Зеленський назвав вбивство військового медика черговим доказом цинізму, брехні і нелюдяності бойовиків.

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