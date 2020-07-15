Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

В ОРДЛО і окупованому Криму вибори проводити не будуть

Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Нардепи схвалили проект постанови №3809.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 326 нардепів.

"Призначити чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї постанови) та Київського міського голови на неділю 25 жовтня 2020 року", - зазначено в тексті документа.

Крім того, парламент вирішив знову не проводити вибори в Донецьку обласну раду. Саме пункт 3 постанови визначає, що вибори депутатів Донецької і Луганської обласних рад не призначаються і не проводяться у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької та Луганської областей.

Слід зазначити, що діяльність Луганської обласної ради зупинили в 2014 році, її функції виконує Луганська обласна державна адміністрація. На відміну від неї продовжує свою роботу Донецька обласна рада 6 скликання, останні вибори в яку проходили в 2015 році.

Крім того, в пункті 2 постанови прописано, що вибори депутатів Верховної ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях республіки, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не призначаються і не проводяться.

Постанова чітко вказує, що вибори на вищевказаних територіях призначать окремим законом і тільки в разі припинення російської агресії і виведення всіх незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, постанову про дату місцевих виборів зареєстрували 8 липня.

Так, 9 липня комітет парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВР прийняти в цілому проект постанови №3809 про призначення чергових місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна, на місцевих виборах цього року влада планує протестувати формат онлайн-голосування, однак тільки в великих містах.