Соціологи зафіксували невелике зростання рейтингу Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг Зеленського коливається близько 35%

Якби на початку липня 2020 року відбувалися президентські вибори, найбільше голосів здобув би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримують 37% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, Юрія Бойко отримав би 17% голосів виборців, Петра Порошенко ˗ 15%, Юлію Тимошенко ˗ 8%.

За Ігоря Смешка віддали б голоси 4,5%, за Анатолія Гриценка - 3%, за Олега Ляшка та Руслана Кошулинського ˗ по 2%, за Олександра Вілкула ˗ 1%.

Якби до другого туру виборів вийшли Зеленський і Порошенко, то за першого проголосували б 71,5%, за другого - 28,5%.

Дослідження проведене Центром Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці червня 2020 року президенту Володимиру Зеленському не довіряло більше українців (50,9%), ніж довіряло (41%).

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці червня 2020 року рейтинг президента Володимира Зеленського впав до 35%.