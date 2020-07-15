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В Україні змінили критерій для країн "червоної" зони

Середа 15 липня 2020 14:17
В Україні змінили критерій для країн "червоної" зони
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Світлевська

Показник збільшили до 55 випадків на 100 тисяч населення

Кабінет міністрів України збільшив показник захворюваності для країн, які визначаються як держави з поширенням COVID-19. Його збільшили до 55 випадків на 100 тисяч населення.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Тепер з значним поширенням вірусу вважається держави, в яких кількість активних випадків захворювання становить більше ніж 55 осіб на 100 000 населення, відповідного до нового оцінювання.

"В нас раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли в країні було відповідно захворюваність активних хворих 37 на 100 тисяч населення. Зараз складає 62. Таким чином ми приводимо до відповідності", - заявив на засіданні голова МОЗ Максим Степанов.

В Україні змінили критерій для країн &quot;червоної&quot; зониФото: постанова (telegram.org)

Нагадаємо, в Україні за минулу добу інфікувалися 836 осіб, а загальна кількість заражених становить 55 607 осіб.

Крім того, у Києві за добу виявили 147 випадків захворювання на коронавірус, це найбільший добовий показник з початку епідемії.

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