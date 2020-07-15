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Готель "Дніпро" в центрі Києва продали більш ніж за 1 млрд гривень

Київ, Середа 15 липня 2020 16:59
Готель "Дніпро" в центрі Києва продали більш ніж за 1 млрд гривень
Фото: Готель "Дніпро" (privatization.gov.ua/)
Автор: Олександр Білоус

Готель на 186 номерів купила компанія "Смартленд"

Фонд державного майна (ФДМ) України провів аукціон з продажу 100% пакета акцій АКЦІОНЕРНОГО товариства "Готель "Дніпро". Готель продана за 1 111 111 222, 22 гривень.

ФДМ вів онлайн-трансляцію аукціону.

Стартова ціна на аукціоні становила 80 923 400 гривень.

Аукціон проходив у три етапи. У підсумку переможцем стало ТОВ "Смартленд"

Копання запропонувала на 111,11 гривень більше, ніж ТОВ "Інвестиційна українська група".

Готель &quot;Дніпро&quot; в центрі Києва продали більш ніж за 1 млрд гривень

Готель знаходиться на Європейській площі в центрі Києва. Будівля готелю загальною площею 12 829 кв. м складається з 12-ти наземних та одного технічного поверхів, бельетажу та підвалу. Крім того, перед готелем розташований гостьовий паркінг на 56 паркомісць - земельна ділянка належить АТ "Дніпро" на праві постійного користування.

В готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Нагадаємо, в червні ФДМУ виставив на аукціон 100% пакета акцій АТ "Готель "Дніпро" зі стартовою ціною 80 923 400 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд державного майна України 4 березня продав на аукціоні за 230 млн грн АТ "Київпассервіс", підприємство, на балансі якого центральний автовокзал і п'ять автостанцій у Києві та 18 автостанцій та вокзалів в Київській області.

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