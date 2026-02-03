У Путина раскрыли, кто поедет на второй раунд переговоров с Украиной

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, украинские чиновники уже отправились на встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби, которая запланирована на 4-5 февраля. Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в ОАЭ 23 и 24 января.

Согласно данным РБК-Украина, тогда наибольший прогресс был в военном блоке, но вопрос территорий так и не был решен. В частности, обсуждалось возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра.

После предыдущей встречи было анонсировано проведение следующего раунда переговоров 1 февраля. Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча перенесена и состоится на следующей неделе, в частности, 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Отметим, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.

Кроме того, 2 февраля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.

Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что мирные переговоры являются "очень сложным разновекторным процессом", но добавил, что по некоторым вопросам произошло приближение.

Также стало известно, что на переговорах Украины и РФ, которые состоятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля, будет присутствовать спецпредставитель президента США Свит Уиткофф.