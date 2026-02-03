У Путина раскрыли, кто поедет на второй раунд переговоров с Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Также от РФ был первый заместитель начальника управления информации ГРУ Александр Зорин и переводчик Илья Курепов, сотрудник лингвистического центра Минобороны РФ.

Следует отметить, что в прошлый раз в делегацию России вошли, в частности, начальник ГРУ Игорь Костюков (глава российской переговорной группы) и посланник российского диктатора, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он также рассказал, что состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби остается неизменным - ее будет возглавлять начальник ГРУ Игорь Костюков.

По словам пресс-секретаря Кремля, второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, украинские чиновники уже отправились на встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби, которая запланирована на 4-5 февраля. Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в ОАЭ 23 и 24 января.

Согласно данным РБК-Украина, тогда наибольший прогресс был в военном блоке, но вопрос территорий так и не был решен. В частности, обсуждалось возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра.

После предыдущей встречи было анонсировано проведение следующего раунда переговоров 1 февраля. Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча перенесена и состоится на следующей неделе, в частности, 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Отметим, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.

Кроме того, 2 февраля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.

Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что мирные переговоры являются "очень сложным разновекторным процессом", но добавил, что по некоторым вопросам произошло приближение.

Также стало известно, что на переговорах Украины и РФ, которые состоятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля, будет присутствовать спецпредставитель президента США Свит Уиткофф.