У Путина не подтвердили наличие совместного с США "мирного плана" по Украине

"Мирный план" в отношении Украины

Напомним, вчера, 19 ноября в СМИ появилась информация, что американские и российские чиновники подготовили "мирный план" для завершения войны России против Украины.

Он якобы состоит из 28 пунктов и предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности, отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности ВСУ.

При этом отмечается, что предложения разрабатывали без участия Украины. Ее планируют поставить перед фактом - инициативу 20 ноября должна представить в Киеве американская делегация.

Сегодня государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил разработку "мирного плана".

Тем временем СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп уже одобрил "мирный план" по Украине.

В то же времяевропейские страны выступили против нового "мирного плана" США, который, вероятно, потребует от Киева отказа от большего количества территорий и частичного разоружения.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что любой план по завершению войны России против Украины требует привлечения украинцев и европейцев.

Подробнее о том, что сейчас известно о "мирном плане" - в материале РБК-Украина.