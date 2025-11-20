ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News

США, Четверг 20 ноября 2025 08:33
UA EN RU
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп уже одобрил "мирный план" по окончанию войны России против Украины, по которому чиновники Белого дома консультировались с россиянами. Он состоит из 28 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По слова источника издания в Белом доме, именно этот план высокопоставленные представители администрации Трампа тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

План разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Джаред Кушнер.

"План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира", - сообщил NBC News представитель Белого дома.

В то же время других подробностей плана чиновник не раскрыл. Он лишь отметил, что документ все еще нуждается в обсуждении с Украиной и РФ.

В то же время три официальных лица США сообщили изданию, что рамки плана еще не представлены украинским властям, и что сроки завершения работы над проектом документа совпали с визитом делегации армии США в Украину.

"Прекращение сложной и смертоносной войны в Украине требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. Достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на трудные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем список потенциальных идей по прекращению войны, основываясь на предложениях обеих сторон", - написал Рубио в соцсети X.

Источники издания отметили, что Украина не участвовала в разработке этого плана, а была проинформирована об общих чертах плана, но не была проинформирована подробно и не получала каких-либо предложений.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил NBC News, что не знал об этом плане.

"Но я скажу вот что: надеюсь, что никакого плана нет - ни один план не сработает, пока Путин не поверит в серьезность наших намерений продолжать предоставлять Украине более масштабную военную помощь", - отметил он.

"Мирный план" США

Напомним, ранее СМИ сообщали, что американские чиновники тайно консультируются с российскими для разработки нового "мирного плана" по Украине.

План якобы должен состоять из 28 пунктов. Он предусматривает мир в Украине, гарантии безопасности и не только.

В то же время план предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности, отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности ВСУ.

При этом в западных СМИ появилась информация, что предложения разрабатывали без участия Украины. Ее планируют поставить перед фактом - инициативу 20 ноября должна представить в Киеве американская делегация.

Российские чиновники уже заявили, что они не знают ни о каких мирных предложениях со стороны США.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер написал, что Украине прислали срочное предложение от посланника российского диктатора Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Его передали секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустему Умерову. Такое предложение "фактически равносильно капитуляции Украины".

По информации источников Financial Times, план сейчас находится "на уровне общей концепции".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте