Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News

Президент США Дональд Трамп уже одобрил "мирный план" по окончанию войны России против Украины, по которому чиновники Белого дома консультировались с россиянами. Он состоит из 28 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По слова источника издания в Белом доме, именно этот план высокопоставленные представители администрации Трампа тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

План разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Джаред Кушнер.

"План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира", - сообщил NBC News представитель Белого дома.

В то же время других подробностей плана чиновник не раскрыл. Он лишь отметил, что документ все еще нуждается в обсуждении с Украиной и РФ.

В то же время три официальных лица США сообщили изданию, что рамки плана еще не представлены украинским властям, и что сроки завершения работы над проектом документа совпали с визитом делегации армии США в Украину.

"Прекращение сложной и смертоносной войны в Украине требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями. Достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на трудные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем список потенциальных идей по прекращению войны, основываясь на предложениях обеих сторон", - написал Рубио в соцсети X.

Источники издания отметили, что Украина не участвовала в разработке этого плана, а была проинформирована об общих чертах плана, но не была проинформирована подробно и не получала каких-либо предложений.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил NBC News, что не знал об этом плане.

"Но я скажу вот что: надеюсь, что никакого плана нет - ни один план не сработает, пока Путин не поверит в серьезность наших намерений продолжать предоставлять Украине более масштабную военную помощь", - отметил он.