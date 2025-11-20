У Путіна не підтвердили наявність спільного зі США "мирного плану" щодо України

"Мирний план" щодо України

Нагадаємо, вчора, 19 листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що американські та російські чиновники підготували "мирний план" для завершення війни Росії проти України.

Він нібито складається з 28 пунктів і передбачає виконання максималістських вимог Кремля, зокрема, відмову України від частини територій і деяких видів озброєнь та скорочення чисельності ЗСУ.

При цьому зазначається, що пропозиції розробляли без участі України. Її планують поставити перед фактом - ініціативу 20 листопада має представити в Києві американська делегація.

Сьогодні державний секретар США Марко Рубіо підтвердив розробку "мирного плану".

Тим часом ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп вже схвалив "мирний план" щодо України.

Водночас європейські країни виступили проти нового "мирного плану" США, який, ймовірно, вимагатиме від Києва відмови від більшої кількості територій та часткового роззброєння.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що будь-який план щодо завершення війни Росії проти України потребує залучення українців та європейців.

Детальніше про те, що наразі відомо про "мирний план" - в матеріалі РБК-Україна.