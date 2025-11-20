В ЕС отреагировали на новый "мирный план" США по Украине

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас во время общения со СМИ перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС.

Комментируя информацию о новом "мирном плане" США по Украине, Каллас отметила, что эти "последние новости" также будут предметом обсуждения на встрече министров иностранных дел ЕС.

"Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира, и приветствуем любые усилия, направленные на это. Конечно, чтобы любой план работал, он должен привлекать Украину и Европу. Украинцы и европейцы также должны согласиться на эти планы", - сказала она.

Главный дипломат ЕС также отметила, что важно помнить, что в случае российско-украинской войны есть агрессор и страна, которая подверглась нападению.

"Пока мы не слышали о каких-либо уступках со стороны России. Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безусловное прекращение огня уже некоторое время назад, вместо этого мы снова видим удары по гражданским", - подчеркнула Каллас.

Она отметила, что 93% российских целей - это гражданская инфраструктура - школы, больницы, жилые дома - чтобы убить много людей и вызвать как можно больше страданий.

"Мы приветствуем все содержательные усилия для завершения этой войны - но, как уже было сказано, речь должна идти о справедливом и устойчивом мире. И это также означает, что на этот план должны согласиться и украинцы, и европейцы", - добавила Каллас.