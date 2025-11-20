Рубио о "мирном плане" по Украине: обе стороны должны согласиться на уступки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Рубио в соцсети Х .

По словам Рубио, чтобы остановить войну в Украине, необходим "широкий обмен серьезными и реалистичными идеями".

В то же время он подчеркнул, что достижение длительного мира возможно лишь при условии, что обе стороны согласятся на уступки.

"Для достижения прочного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать перечень потенциальных идей для прекращения этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта", - отметил госсекретарь США.