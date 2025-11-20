Новый "мирный план" США и РФ по войне в Украине: все, что известно на сейчас

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект мирного соглашения по Украине, который сейчас активно обсуждается с Европой и представителями Москвы.

Все, что пока известно о "мирном плане" - в материале РБК-Украина.

По данным ряда американских СМИ, "мирный план" был одобрен Трампом и разработан в консультациях между представителями Вашингтона и Москвы. Сам документ не обнародован официально, однако его содержание уже активно обсуждается дипломатами, экспертами и медиа, ведь предложенные условия означают радикальные уступки России и фактическое изменение позиции США по войне в Украине.

План предусматривает ряд элементов, которые Киев давно считает неприемлемыми: от территориальных компенсаций для Кремля до существенного сокращения украинской обороноспособности. При этом он разрабатывался без участия Украины, что также вызывает вопросы среди партнеров.

Основные положения "мирного плана"

По информации западных медиа, в проекте "мирного плана" речь идет о передаче России территорий на востоке Украины - прежде всего тех частей Донецкой и Луганской областей, которые сейчас остаются под контролем Киева. Речь фактически о согласовании российских требований по всей Донбасской зоне, хотя для захвата этих территорий военным путем России понадобились бы еще годы.

При этом последние данные аналитиков свидетельствуют, что Украина до сих пор удерживает около 14-15% территории региона. В варианте Трампа эти зоны должны были бы стать демилитаризованными, формально подроссийскими, но без размещения там российских войск.

Также "мирный план" предусматривает, что Россия якобы будет платить арендную плату за контроль над Донбассом. По такому сценарию Украина вроде бы формально не меняет собственных границ, но позволяет Москве управлять территорией за оплату.

Отдельно обсуждаются условия для Херсонской и Запорожской областей, где линии фронта предлагается "заморозить" на текущих позициях, с отдельными, пока не детализированными деталями.

Кроме территорий, план предусматривает масштабное ограничение украинской армии: сокращение численности до 40% от нынешнего уровня, запрет на иностранные военные миссии, ограничение систем вооружения, в частности ударных средств дальнего действия, которыми Украина сейчас попадает по целям в тылу РФ.

Также в документе упоминается сворачивание американской военной помощи и запрет размещения на территории Украины западных войск после завершения войны. Фактически это означает отказ от вступления в НАТО, которое Россия продвигала как одно из своих ключевых требований с 2014 года.

Москва в ответ заявляет о готовности дать гарантии, что не будет прибегать к новым нападениям ни на Украину, ни на другие европейские государства, и даже обещает оформить это на законодательном уровне.

Кроме того, СМИ отмечают, что в "мирном плане Трампа" содержится пункт об официальном признании русского языка и гарантии Русской православной церкви в Украине - позиции, которые Кремль продвигает десятилетиями.

По данным источников Bloomberg, в проекте также говорится об отмене антироссийских санкций и прекращении расследований, которые фиксируют преступления России против гражданского населения и украинской инфраструктуры.

Подготовка "мирного плана"

"Мирный план" готовился в тихом режиме несколько недель и координировался, по сообщениям западных медиа, специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом и российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, руководителем российского суверенного фонда. Они встречались в США, в частности в Майами, где обсуждали параметры и подготовку текста.

При этом Украину, по данным источников западных медиа, проинформировали уже постфактум и не приглашали к формированию предложений. Вместе с тем проинформированный источник РБК-Украина сообщил, что "мирный план Трампа" не отвечает интересам Украины.

По данным СМИ, Соединенные Штаты дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять подготовленные Вашингтоном рамки окончания войны с Россией.

Корреспондент FT Кристофер Миллер сообщил, что Украине прислали срочное предложение, согласованное между Дмитриевым и Уиткоффом. Документ был передан руководителю СНБО Рустему Умерову и, по оценкам источников, его содержание выглядит как предложение "фактически равносильное капитуляции Украины".

В США действия Трампа также не воспринимаются однозначно. Часть американских политиков и дипломатов узнала о документе из прессы, поскольку его разработка не проходила полноценной межведомственной координации. В то же время Трамп и его команда считают, что необходимо двигаться к прекращению войны при любой возможности, так как затягивание борьбы только усиливает российское давление на фронте, а позиции Украины ослабевают из-за кадровых скандалов и истощения ресурса.

Американские официальные лица намекают, что проект "мирного плана" может корректироваться после консультаций с Киевом и Европой, хотя не все верят в возможность его реальной трансформации.