Киев получил только "сигналы". США и РФ обсудили завершение войны без Украины, - Reuters

Украина в последнее время получила от Соединенных Штатов ряд "сигналов" относительно предложений по соглашению о завершении войны, но участия в обсуждении деталей мирного плана не принимала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Вероятно, проект мирного предложения Украине представит делегация американских военных во главе с министром американской армии Дэном Дрисколлом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра, 20 ноября.

При этом отмечается, что Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений, которые якобы уже обсудили США и РФ.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что Киев получил "сигналы" относительно ряда предложений США по прекращению войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией.

Что предшествовало

Ранее источники в Белом доме сообщили Politico, что рамочное соглашение о прекращении войны России против Украины могут согласовать уже в ближайшее время.

Команда американского президента Дональда Трампа проводила переговоры с Москвой без участия Евросоюза и Украины. Итог переговоров Киеву Белый дом собирается подать уже как итоговое и принятое решение.

Также ранее стало известно, что администрация Трампа тайно консультируется с Россией, чтобы разработать новый план по прекращению войны в Украине. Он будет состоять из 28 пунктов.

Как пишет Axios, план США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения по Газе. В то же время издание пишет, что пока непонятно, как план подходит к такому сложному вопросу, как территории.

По словам американского чиновника, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Причем он уже обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Американский чиновник подтвердил, что Белый дом начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников. При этом администрация Трампа считает, что есть реальный шанс привлечь на свою сторону Украину и европейцев, и что план будет адаптироваться на основе предложений разных сторон.