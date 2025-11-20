ua en ru
Европа выступила против "мирного плана" США по Украине, - Reuters

Четверг 20 ноября 2025 14:27
Европа выступила против "мирного плана" США по Украине, - Reuters Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейские страны выступили против нового "мирного плана" США по завершению войны России против Украины, который, вероятно, потребует от Киева отказа от большего количества территорий и частичного разоружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министры иностранных дел Европейского Союза, которые встретились сегодня в Брюсселе, слишком подробно не комментировали "мирный план" США, который еще не был обнародован.

В то же время они четко дали понять, что не примут требования для Украины, которые касаются уступок территориями.

"Украинцы хотят мира - справедливого мира, который уважает суверенитет каждого, прочного мира, который не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией. Но мир не может быть капитуляцией", - сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мирный план" США в отношении Украины

Напомним, ранее СМИ сообщили, что действующие и бывшие американские и российские чиновники подготовили "мирный план" для завершения войны РФ против Украины. Он состоит из 28 пунктов.

Однако план предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности, отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности ВСУ.

При этом в западных СМИ появилась информация, что предложения разрабатывали без участия Украины. Ее планируют поставить перед фактом - инициативу 20 ноября должна представить в Киеве американская делегация.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил разработку "мирного плана".

Сегодня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп уже одобрил "мирный план" по Украине.

В то же время высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что любой план по завершению войны России против Украины требует привлечения украинцев и европейцев.

Подробнее о том, что сейчас известно о "мирном плане" - в материале РБК-Украина.

