Путин попытался взять Украину, это было его главной ошибкой, - Зеленский

"Путин не верил в наших людей, поэтому принял это свое безнадежное решение попытаться взять Украину. Это было его главной ошибкой - не считаться с украинцами. Я верю в наших людей, потому что украинцы сильные, потому что украинцы защищают свое", - отметил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что многие государства стали на сторону Украины за время войны.

"Даже те, кто с Россией, знают, что она творит зло. Конечно, мы не дадим России наград за сделанное", - добавил глава государства.