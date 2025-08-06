ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали

Среда 06 августа 2025 15:17
UA EN RU
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали Фото: спецпосланник США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Спецпосланник США Стив Уиткофф, который находится с визитом в Москве, провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры проходили в Кремле.

Что известно о первых деталях переговоров Виткоффа и Путина - в материале РБК-Украина ниже.

Обновлено 16:00. Уиткофф покинул территорию посольства США в Москве. Он не стал отвечать на вопросы прессы, ожидавшей его у здания дипведомства.

Как известно, встреча между спецпосланником Трампа и российским диктатором длилась около 3 часов.

После этого, по сообщениям прокремлевских СМИ, Уиткофф приехал в американское посольство в Москве.

С первым коротким заявлением уже выступила российская сторона.

Посланник РФ по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев, который встречал утром американского политика в аэропорту, прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа так: "Диалог восторжествует".

Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали

По словам Дмитриева, так называемый "конструктивный диалог Россия - США" якобы "продолжается".

Также у Путина заявили, что с Уиткоффом "прежде всего" обсуждали Украину.

Советник Путина Юрий Ушаков, ранее уже участвовавший в предварительных переговорах с США, а сегодня присутствовавший на встрече Путина и Уиткоффа, назвал разговор "полезным и конструктивным".

"Если назвать темы, то, прежде всего, это украинский кризис (война РФ против Украины - ред.). И вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - утверждает Ушаков.

Он также добавил, что Россия передала США сигналы по "украинскому вопросу", получила сигналы и от Трампа.

Что известно о визите Уиткоффа в Москву

Напомним, что визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву стал пятым по счету с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Утреннее прибытие самолета Уиткоффа в московский аэропорт "Внуково" зафиксировали в 07:00 по киевскому времени. После встречи с Дмитриевым, кортеж американского переговорщика отправился в резиденцию Путина.

Лишь ближе к полудню официально подтвердили: встреча в Кремле стартовала. На ней присутствовал также Юрий Ушаков, советник президента РФ и переговорщик в контактах с США.

На этот раз главная интрига заключается в том, пойдет ли Кремль на уступки в войне против Украины. Ведь Трамп поставил Путину дедлайн до 8 августа: согласиться на прекращение огня в Украине, иначе РФ ждет новое санкционное давление.

Среди возможных мер США: вторичные санкции против стран, продолжающих покупать российскую нефть; 100% пошлины - в частности для Китая и Индии (последняя уже обложена 25% тарифами); ограничения против "теневого флота" - танкеров, которые транспортируют нефть в обход санкций.

Трамп также предположил, что снижение цены на нефть еще на 10 долларов за баррель сделает продолжение войны экономически невозможным для Кремля.

По информации Bloomberg, Кремль может предложить в качестве "альтернативы" временную паузу в воздушных атаках - без дронов и ракет. Такой "режим тишины в небе" якобы рассматривается как жест для США, но не как реальный шаг к завершению войны.

Зато, по данным Reuters, Путин не намерен отступать - цели по оккупации четырех областей Украины остаются неизменными.

Как отмечают источники Financial Times, результаты этой поездки Уиткоффа станут решающими для следующих шагов США. В Белом доме не скрывают: если спецпосланник вернется без конкретных договоренностей - Трамп "будет в ярости".

Американский президент может объявить о своем решении уже сегодня в 23:30 по киевскому времени - именно на это время анонсировано его обращение из Овального кабинета.

Больше о визите Уиткоффа в Москву и что этому предшествовало - в материале РБК-Украина.

Какие именно ограничения США могут ввести против России, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

А полный обзор ключевых дипломатических событий вокруг войны в Украине - в аналитическом материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Кремль Мирные переговоры Перемирие России и Украины Стив Уиткофф
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО