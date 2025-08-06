Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали

Спецпосланник США Стив Уиткофф, который находится с визитом в Москве , провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры проходили в Кремле.

Что известно о первых деталях переговоров Виткоффа и Путина - в материале РБК-Украина ниже.

Обновлено 16:00. Уиткофф покинул территорию посольства США в Москве. Он не стал отвечать на вопросы прессы, ожидавшей его у здания дипведомства.

Как известно, встреча между спецпосланником Трампа и российским диктатором длилась около 3 часов.

После этого, по сообщениям прокремлевских СМИ, Уиткофф приехал в американское посольство в Москве.

С первым коротким заявлением уже выступила российская сторона.

Посланник РФ по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев, который встречал утром американского политика в аэропорту, прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа так: "Диалог восторжествует".

По словам Дмитриева, так называемый "конструктивный диалог Россия - США" якобы "продолжается".

Также у Путина заявили, что с Уиткоффом "прежде всего" обсуждали Украину.

Советник Путина Юрий Ушаков, ранее уже участвовавший в предварительных переговорах с США, а сегодня присутствовавший на встрече Путина и Уиткоффа, назвал разговор "полезным и конструктивным".

"Если назвать темы, то, прежде всего, это украинский кризис (война РФ против Украины - ред.). И вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - утверждает Ушаков.

Он также добавил, что Россия передала США сигналы по "украинскому вопросу", получила сигналы и от Трампа.

Что известно о визите Уиткоффа в Москву

Напомним, что визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву стал пятым по счету с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Утреннее прибытие самолета Уиткоффа в московский аэропорт "Внуково" зафиксировали в 07:00 по киевскому времени. После встречи с Дмитриевым, кортеж американского переговорщика отправился в резиденцию Путина.

Лишь ближе к полудню официально подтвердили: встреча в Кремле стартовала. На ней присутствовал также Юрий Ушаков, советник президента РФ и переговорщик в контактах с США.

На этот раз главная интрига заключается в том, пойдет ли Кремль на уступки в войне против Украины. Ведь Трамп поставил Путину дедлайн до 8 августа: согласиться на прекращение огня в Украине, иначе РФ ждет новое санкционное давление.

Среди возможных мер США: вторичные санкции против стран, продолжающих покупать российскую нефть; 100% пошлины - в частности для Китая и Индии (последняя уже обложена 25% тарифами); ограничения против "теневого флота" - танкеров, которые транспортируют нефть в обход санкций.

Трамп также предположил, что снижение цены на нефть еще на 10 долларов за баррель сделает продолжение войны экономически невозможным для Кремля.

По информации Bloomberg, Кремль может предложить в качестве "альтернативы" временную паузу в воздушных атаках - без дронов и ракет. Такой "режим тишины в небе" якобы рассматривается как жест для США, но не как реальный шаг к завершению войны.

Зато, по данным Reuters, Путин не намерен отступать - цели по оккупации четырех областей Украины остаются неизменными.

Как отмечают источники Financial Times, результаты этой поездки Уиткоффа станут решающими для следующих шагов США. В Белом доме не скрывают: если спецпосланник вернется без конкретных договоренностей - Трамп "будет в ярости".

Американский президент может объявить о своем решении уже сегодня в 23:30 по киевскому времени - именно на это время анонсировано его обращение из Овального кабинета.