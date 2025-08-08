Белый дом подтвердил планы Трампа встретиться с Путиным на следующей неделе, - Sky News

Президент США Дональд Трамп действительно планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и ТАСС .

Издание указало, что информацию о планах на саммит Трампа и Путина раскрыл неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

Он уточнил, что место встречи еще обсуждается. Сейчас среди вариантов:

ОАЭ;

Венгрия;

Швейцария;

Рим.

По словам представителя Белого дома, дальнейшие детали и логистика пока неясны и очень изменчивы.

При этом информации о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского во встрече между двумя лидерами нет.

Представитель Белого дома отметил, что Россия выдвинула перечень требований для потенциального прекращения огня, и сейчас Вашингтон работает над тем, чтобы заручиться поддержкой Украины и европейских партнеров.

Обновлено 19:49

Российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что встреча Путина и Трампа может пройти на следующей неделе.