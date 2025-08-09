Путін спробував взяти Україну, це було його головною помилкою, - Зеленський

"Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою – не зважати на українців. Я вірю в наших людей, бо українці сильні, бо українці захищають своє", - зазначив Зеленський.

Президент України також підкреслив, що багато які держави стали на бік України за час війни.

"Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене", - додав глава держави.