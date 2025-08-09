Путін спробував взяти Україну, це було його головною помилкою, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін спробував взяти Україну. Це було його головною помилкою, адже він не вирішив не зважати на українців.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.
"Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою – не зважати на українців. Я вірю в наших людей, бо українці сильні, бо українці захищають своє", - зазначив Зеленський.
Президент України також підкреслив, що багато які держави стали на бік України за час війни.
"Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене", - додав глава держави.
Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник президента США Стіву Віткофф відвідав Москву, і зустрівся з Путіним для обговорення можливості завершити війну РФ проти України.
У той же день президент США Дональд Трамп розповів президенту України про цю зустріч, український лідер припустив, що зараз Росія більше налаштована на перемир'я.
У Bloomberg із посиланням на джерела, зазначили що американські та російські чиновники готують угоду щодо припинення війни.
При цьому сам Трамп заявив, що можливий мирний план передбачає повернення Україні частини територій та взаємний обмін земель із Росією.
Частина цих домовленостей нібито може бути закріплена на зустрічі Трампа і Путіна, попередні домовленості про яку з'явились після візиту Віткоффа до Москви.
Днями The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. Згодом це підтвердили у Білому домі.
Сам же Трамп сьогодні, 9 серпня, заявив, що його зустріч з Путіним відбудеться у "популярному місці".
Згодом Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Однак, за його словами, подальші подробиці зустрічі поки не будуть розкриватись.