Трамп: вскоре у меня будет встреча с Путиным в "популярном месте"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным состоится в "популярном месте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что начнет встречи с России и впоследствии объявит, где она состоится.

"Начнем с России, и мы объявим место встречи. Я думаю, что это место будет очень популярным по многим причинам. Но мы объявим об этом чуть позже. Я просто не хочу делать это сейчас из-за важности того, что мы только что сделали," - заявил Трамп.

При этом Трамп заявил, что встретился бы с Путиным гораздо раньше, но приходится принимать меры безопасности и это замедляет подготовку.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

Сегодня это подтвердили в Белом доме.

Стоит напомнить, что в прошлом месяце Трамп жестко раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины и дал диктатору 50 дней на достижение мира с Киевом. Однако впоследствии он сократил сроки и указал дедлайном 8 августа.