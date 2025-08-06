Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским, - NYT
Президент США Дональд Трамп планирует лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. А после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По данным источников The New York Times, Трамп раскрыл свои планы на встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами.
Ожидается, что саммит состоится в узком формате - без участия европейских лидеров, только с Трампом, Путиным и Зеленским. Пока неясно, согласен ли российский диктатор на такое предложение.
Один из собеседников издания отметил, что европейские лидеры, ранее стремившиеся координировать мирные усилия, похоже, согласились с инициативой Трампа.
В переговорах с Трампом, помимо Зеленского, участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Поездка Уиткоффа в Москву
Напомним, сегодня, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное урегулирование войны РФ против Украины.
После их встречи президент США Дональд Трамп написал, что был достигнут "значительный прогресс".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский после того, как Трамп проинформировал его о переговорах, отметил, что Россия, вероятно, больше настроена на перемирие.
Несмотря на такие заявления, западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что США планируют ввести новые санкции против России, поскольку до 8 августа - дедлайна Трампа - так и не началось перемирие между РФ и Украиной.