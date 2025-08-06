Зеленский после разговора с Трампом: похоже, РФ больше настроена на перемирие
Россия во время переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом показала, что она теперь больше настроена на перемирие с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства напомнил, что он поговорил с президентом США Дональдом Трампом после того, как Уиткофф посетил Москву. Также в звонке участвовали европейские лидеры.
"Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты", - подчеркнул Зеленский.
Также, по словам президента, Украина предложила партнерам в ближайшее время провести встречу советников по вопросам безопасности, чтобы скоординировать общую позицию и общий взгляд.
"Украина точно защитит свою независимость, нам всем нужен долгий и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала", - добавил глава государства.
Визит Уиткоффа
Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сегодня, 6 августа, встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как рассказал президент США Дональд Трамп, в ходе переговоров Уиткоффа и Путина был достигнут значительный прогресс.
При этом Reuters со ссылкой на источник в Белом доме написало, что несмотря на успешность переговоров, США планируют ввести против России вторичные санкции. Это может произойти в пятницу, 8 августа.