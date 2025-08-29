ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин обманет Трампа, если не согласится на встречу с Зеленским до понедельника, - Макрон

Пятница 29 августа 2025 22:30
UA EN RU
Путин обманет Трампа, если не согласится на встречу с Зеленским до понедельника, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Если российский диктатор Владимир Путин до понедельника, 1 сентября, не согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, то обманет президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Макрон заявил, что последняя массированная атака на Киев показала разрыв между позициями Путина относительно прекращения огня или мирных переговоров и реальностью.

Президент Франции напомнил, что Трамп установил срок Путину согласиться на встречу с Зеленским до 1 сентября.

"Если это не будет выполнено до понедельника, считаю, что это снова будет означать, что Путин обманул президента Трампа. Я думаю, что это не хорошо. Это не хорошо для всех нас, и поэтому это не может остаться без ответа", - отметил Макрон.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин провели двустороннюю встречу. После этого началось обсуждение места встречи.

СМИ писали, что глава Кремля предложил встретиться с Зеленским в Москве, однако украинский лидер отказался.

Между тем была информация, что Белый дом предложил место для проведения встречи лидеров Украины и РФ в Венгрии. Впрочем, официального подтверждения Будапешта как места проведения саммита пока нет.

Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.

В то же время в МИД России сообщили, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Также в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Между тем украинский президент уверен, что россияне делают все, чтобы встреча не состоялась.

А Трамп подчеркнул, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если Путин не согласится на встречу с Зеленским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также предупредил о возможном усилении санкций против РФ, если встреча между российским диктатором и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Эммануэль Макрон Война в Украине Встреча Зеленского и Путина
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим