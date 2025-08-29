Путин обманет Трампа, если не согласится на встречу с Зеленским до понедельника, - Макрон

Если российский диктатор Владимир Путин до понедельника, 1 сентября, не согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, то обманет президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если это не будет выполнено до понедельника, считаю, что это снова будет означать, что Путин обманул президента Трампа. Я думаю, что это не хорошо. Это не хорошо для всех нас, и поэтому это не может остаться без ответа", - отметил Макрон.

Президент Франции напомнил, что Трамп установил срок Путину согласиться на встречу с Зеленским до 1 сентября.

Макрон заявил, что последняя массированная атака на Киев показала разрыв между позициями Путина относительно прекращения огня или мирных переговоров и реальностью.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин провели двустороннюю встречу. После этого началось обсуждение места встречи.

СМИ писали, что глава Кремля предложил встретиться с Зеленским в Москве, однако украинский лидер отказался.

Между тем была информация, что Белый дом предложил место для проведения встречи лидеров Украины и РФ в Венгрии. Впрочем, официального подтверждения Будапешта как места проведения саммита пока нет.

Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.

В то же время в МИД России сообщили, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Также в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Между тем украинский президент уверен, что россияне делают все, чтобы встреча не состоялась.

А Трамп подчеркнул, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если Путин не согласится на встречу с Зеленским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также предупредил о возможном усилении санкций против РФ, если встреча между российским диктатором и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время.