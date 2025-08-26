Мерц предупредил о последствиях для РФ, если Путин не встретится с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о возможном усилении санкций против России, если встреча между диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Мерц заявил на пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Кенри.

"Мы вместе выразили надежду, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом (президентом США) и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев", - сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что в случае срыва встречи США и страны Европы снова вынуждены будут собраться для обсуждения дальнейших действий.

Одним из вариантов в таком случае он назвал усиление санкций против России.