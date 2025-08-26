ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мерц предупредил о последствиях для РФ, если Путин не встретится с Зеленским

Вторник 26 августа 2025 14:19
UA EN RU
Мерц предупредил о последствиях для РФ, если Путин не встретится с Зеленским Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о возможном усилении санкций против России, если встреча между диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Мерц заявил на пресс-конференции с канадским премьер-министром Марком Кенри.

"Мы вместе выразили надежду, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина... Если такая встреча не состоится, как было согласовано между Трампом (президентом США) и Путиным, то мяч снова окажется на нашей стороне, я имею в виду европейцев и американцев", - сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что в случае срыва встречи США и страны Европы снова вынуждены будут собраться для обсуждения дальнейших действий.

Одним из вариантов в таком случае он назвал усиление санкций против России.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Идея провести встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным появилась после переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором на Аляске.

Для организации саммита сейчас рассматривают несколько вариантов площадок, и США, по данным СМИ, отдают предпочтение Будапешту как нейтральной локации. В то же время известно, что Кремль предлагал провести переговоры в Москве, однако украинский президент отказался.

Кроме того, Россия выдвинула ряд новых условий для возможных переговоров. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин якобы готов встретиться с Зеленским, но только при условии тщательной проработки всех вопросов, которые могут выноситься на уровень глав государств.

Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что именно Россия создает препятствия для проведения встречи. Он подчеркнул, что Украина, в отличие от Кремля, не избегает переговоров и готова к ним в любом формате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фридрих Мерц Встреча Зеленского и Путина
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы