Зеленский ответил на слухи о встрече с Путиным в Будапеште

На сегодня рано говорить о возможности провести встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Будапеште. Хотя американский лидер Дональд Трамп пообещал повлиять на политику Венгрии.

Как лидеры вышли на встречу Зеленского и Путина

По словам президента, после того как Дональд Трамп позвонил в понедельник Путину, в присутствии европейских лидеров договорились, что с американской стороны встречу будут координировать госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс и спецпосланник Стив Уиткофф.

"Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И я очень хотел, чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно", - сказал президент.

Он также отметил, что изначально была такая логика: в течение 7-10 дней после поездки в Вашингтон украинская сторона получает понимание архитектуру гарантий безопасности, после чего выход на встречу с Путиным, но в трехстороннем формате, то есть с участием Трампа.

Но президент США предложил другую логику: трехсторонняя встреча после двусторонней.

"Я сразу отреагировал, мы готовы. А что, если россияне не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если россияне не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это. Мы надеемся, что Америка будет реагировать", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что партнеры ждут, что Путин тоже согласится и должен сделать свой шаг.

Где Зеленский хотел бы встретиться с Путиным

По его мнению, справедливо, чтобы встреча прошла в нейтральной Европе. Например, в Австрии или Швейцарии. Также он согласен на Турцию.

"Турция для нас - это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-либо особых условий - это тоже проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть", - заявил президент.

Что Зеленский думает о Будапеште

В Белом доме он попросил Трампа повлиять на Венгрию, чтобы она не блокировала вступление Украины в Евросоюз. И тот пообещал, что его команда над этим поработает.

"Насколько я понимаю, ответные сигналы из Белого дома будут идти в Будапешт. Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. Потому что есть единство всех стран Европы в поддержке Украины во время войны. И честно скажем, Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, сегодня Будапешт против членства Киева, и говорит об этом откровенно. Но Украине нужно вступление в европейский блок, чтобы иметь гарантии безопасности и в рамках ЕС.