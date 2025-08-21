ua en ru
Зеленский ответил на слухи о встрече с Путиным в Будапеште

Киев, Четверг 21 августа 2025 10:00
Зеленский ответил на слухи о встрече с Путиным в Будапеште Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Данила Крамаренко, Милан Лелич

На сегодня рано говорить о возможности провести встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Будапеште. Хотя американский лидер Дональд Трамп пообещал повлиять на политику Венгрии.

Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами 20 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

Как лидеры вышли на встречу Зеленского и Путина

По словам президента, после того как Дональд Трамп позвонил в понедельник Путину, в присутствии европейских лидеров договорились, что с американской стороны встречу будут координировать госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс и спецпосланник Стив Уиткофф.

"Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И я очень хотел, чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно", - сказал президент.

Он также отметил, что изначально была такая логика: в течение 7-10 дней после поездки в Вашингтон украинская сторона получает понимание архитектуру гарантий безопасности, после чего выход на встречу с Путиным, но в трехстороннем формате, то есть с участием Трампа.

Но президент США предложил другую логику: трехсторонняя встреча после двусторонней.

"Я сразу отреагировал, мы готовы. А что, если россияне не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если россияне не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это. Мы надеемся, что Америка будет реагировать", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что партнеры ждут, что Путин тоже согласится и должен сделать свой шаг.

Где Зеленский хотел бы встретиться с Путиным

По его мнению, справедливо, чтобы встреча прошла в нейтральной Европе. Например, в Австрии или Швейцарии. Также он согласен на Турцию.

"Турция для нас - это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-либо особых условий - это тоже проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть", - заявил президент.

Что Зеленский думает о Будапеште

В Белом доме он попросил Трампа повлиять на Венгрию, чтобы она не блокировала вступление Украины в Евросоюз. И тот пообещал, что его команда над этим поработает.

"Насколько я понимаю, ответные сигналы из Белого дома будут идти в Будапешт. Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что сегодня это непросто. Потому что есть единство всех стран Европы в поддержке Украины во время войны. И честно скажем, Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, сегодня Будапешт против членства Киева, и говорит об этом откровенно. Но Украине нужно вступление в европейский блок, чтобы иметь гарантии безопасности и в рамках ЕС.

Напомним, еще перед встречей в Вашингтоне западные медиа писали, что саммит может пройти в Будапеште, Хельсинки, Ватикане или Женеве. Но тогда речь шла именно о трехсторонней встрече.

Уже позже, по данным Politico, стало известно, что Белый дом хочет организовать встречу Зеленского и Путина в Будапеште. Но официально венгерская столица как место саммита до сих пор не подтверждена.

Польский премьер Дональд Туск называет такую перспективу "исторической иронией". Имея в виду то, что в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, который в итоге не предотвратил вторжение России в Украину.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак, который участвует в контактах с американскими переговорщиками, заявил, что Украина готовит военную компоненту новых гарантий безопасности "без ошибок Будапешта".

