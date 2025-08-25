ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп обещает очень серьезные последствия для РФ, если Путин не встретится с Зеленским

Понедельник 25 августа 2025 21:00
UA EN RU
Трамп обещает очень серьезные последствия для РФ, если Путин не встретится с Зеленским Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия столкнется с серьезными последствиями, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

"Могут быть очень серьезные последствия. Но посмотрим, что произойдет. Последствия могут быть очень серьезными, потому что это (война в Украине - ред.) то, что должно закончиться", - сказал Трамп.

В то же время то, какими могут быть эти последствия, американский президент не уточнил.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин провели двустороннюю встречу.

Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.

В то же время в МИД России сообщили, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Также в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Между тем украинский президент уверен, что россияне делают все, чтобы встреча не состоялась.

А Трамп подчеркнул, что "будет знать что делать", если Путин не встретится с Зеленским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Встреча Зеленского и Путина
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы