В России заявили, когда может состояться встреча Путина и Зеленского

Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

Глава МИД России подчеркнул, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, но президент России якобы готов встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.

"Пока ее нет", - подчеркнул Лавров

В то же время, по его данным, Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял на Аляске президент США Дональд Трамп.