Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским, но есть нюанс
Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление относительно возможной встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова.
"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны", - сказал он.
Также Лавров заявил, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом, но озвучил требование.
По его словам, глава Кремля готов к встрече с Зеленским "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".
О чем именно идет речь - Лавров не пояснил.
Встреча Зеленского и Путина и Путина
Как известно, идея двусторонней встречи возникла после того, как на прошлой неделе президент США провел переговоры с Путиным на Аляске, а уже в понедельник принял в Белом доме европейских лидеров вместе с Зеленским.
Ранее активно обсуждался формат трехсторонних переговоров между Зеленским, Путиным и Трампом. Однако после вашингтонского саммита Трамп предложил, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без его участия.
СМИ писали, что глава Кремля предложил встретиться с Зеленским в Москве, однако украинский лидер отказался.
Между тем была информация, что Белый дом предложил место для проведения встречи лидеров Украины и РФ в венгерской столице. Впрочем, официального подтверждения Будапешта как места проведения саммита пока нет.
Уже вчера Зеленский перед журналистами заявил, что встреча с российским диктатором Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.