ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским, но есть нюанс

Четверг 21 августа 2025 14:54
UA EN RU
Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским, но есть нюанс Фото: глава МИД России Сергей Лавров
Автор: Ірина Глухова

Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление относительно возможной встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова.

"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны", - сказал он.

Также Лавров заявил, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом, но озвучил требование.

По его словам, глава Кремля готов к встрече с Зеленским "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

О чем именно идет речь - Лавров не пояснил.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Как известно, идея двусторонней встречи возникла после того, как на прошлой неделе президент США провел переговоры с Путиным на Аляске, а уже в понедельник принял в Белом доме европейских лидеров вместе с Зеленским.

Ранее активно обсуждался формат трехсторонних переговоров между Зеленским, Путиным и Трампом. Однако после вашингтонского саммита Трамп предложил, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без его участия.

СМИ писали, что глава Кремля предложил встретиться с Зеленским в Москве, однако украинский лидер отказался.

Между тем была информация, что Белый дом предложил место для проведения встречи лидеров Украины и РФ в венгерской столице. Впрочем, официального подтверждения Будапешта как места проведения саммита пока нет.

Уже вчера Зеленский перед журналистами заявил, что встреча с российским диктатором Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Встреча Зеленского и Путина
Новости
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"