Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским, но есть нюанс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова.

"Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей с Украиной, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны", - сказал он.

Также Лавров заявил, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом, но озвучил требование.

По его словам, глава Кремля готов к встрече с Зеленским "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

О чем именно идет речь - Лавров не пояснил.