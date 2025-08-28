Путин и Зеленский не готовы сами прекратить войну, - Белый дом

Российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы сами прекратить войну.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила во время брифинга .

"Обе стороны пока не готовы закончить ее (войну - ред.) сами. Президент Трамп хочет ее окончания, но лидеры двух стран также должны захотеть ее завершить. Президент сделает дополнительные заявления по этому поводу позже.", - сказала Левитт.

По ее словам, президент США Дональд Трамп стремится завершить войну России против Украины, но нужно чтобы Путин и Зеленский также этого захотели.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин провели двустороннюю встречу.

Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.

В то же время в МИД России сообщили, что Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".

Также в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.

Между тем украинский президент уверен, что россияне делают все, чтобы встреча не состоялась.

А Трамп подчеркнул, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если Путин не согласится на встречу с Зеленским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также предупредил о возможном усилении санкций против РФ, если встреча между российским диктатором и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время.