Путін і Зеленський не готові самі припинити війну, - Білий дім

Четвер 28 серпня 2025 20:58
Путін і Зеленський не готові самі припинити війну, - Білий дім Фото: прессекретар Білого дому Керолайн Левітт (GettyImagеs)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський наразі не готові самі припинити війну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила під час брифінгу.

За її словами, президент США Дональд Трамп прагне завершити війну Росії проти України, але потрібно щоб Путін і Зеленський також цього захотіли.

"Обидві сторони поки що не готові закінчити її (війну - ред.) самі. Президент Трамп хоче її закінчення, але лідери двох країн також мають захотіти її завершити. Президент зробить додаткові заяви з цього приводу пізніше.", - сказала Левітт.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, після саміту у Вашингтоні президент США Дональд Трамп запропонував, щоб президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін провели двосторонню зустріч.

Зеленський заявив, що зустріч із Путіним має відбутися лише на нейтральній території в Європі - наприклад, в Австрії чи Швейцарії. Також він не виключає можливості провести переговори в Туреччині.

Водночас в МЗС Росії повідомили, що Путін нібито готовий до зустрічі з українським президентом "тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Також у Росії заявили, що Україна та Росія поки не наблизилися до проведення саміту на найвищому рівні. Зустріч Зеленського та Путіна можлива лише тоді, коли сторони узгодять порядок денний.

Тим часом український президент впевнений, що росіяни роблять усе, щоб зустріч не відбулася.

А Трамп наголосив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також попередив про можливе посилення санкцій проти РФ, якщо зустріч між російським диктатором та президентом України Володимиром Зеленським не відбудеться найближчим часом.

