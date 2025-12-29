Возможны ли выборы президента через "Дію": что говорит Федоров

Проведение президентских выборов через приложение "Дія" пока не рассматривается и никакой практической работы в этом направлении не ведется. Для этого необходимы законодательные изменения, решение парламента и Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого эфира в Tik Tok.

По его словам, на сегодня дискуссия о выборах через "Дію" существует исключительно на уровне публичных обсуждений и не имеет никакой нормативной или технической основы. Ни Министерство цифровой трансформации, ни команда приложения не работают над реализацией такого инструмента. "Для этого нужно, чтобы парламент проголосовал изменения в законы, ЦИК приняла решение, нужно ли это, кто это вообще будет делать. И на сегодняшний момент кроме какой-то онлайн дискуссии работы над этим направлением не происходят", - заявил Федоров. Только после этого можно говорить о каком-либо дальнейшем развитии этого направления.