Возможны ли выборы президента через "Дію": что говорит Федоров

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 15:57
Возможны ли выборы президента через "Дію": что говорит Федоров Фото: Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua )
Автор: Наталья Кава

Проведение президентских выборов через приложение "Дія" пока не рассматривается и никакой практической работы в этом направлении не ведется. Для этого необходимы законодательные изменения, решение парламента и Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого эфира в Tik Tok.

По его словам, на сегодня дискуссия о выборах через "Дію" существует исключительно на уровне публичных обсуждений и не имеет никакой нормативной или технической основы. Ни Министерство цифровой трансформации, ни команда приложения не работают над реализацией такого инструмента.

"Для этого нужно, чтобы парламент проголосовал изменения в законы, ЦИК приняла решение, нужно ли это, кто это вообще будет делать. И на сегодняшний момент кроме какой-то онлайн дискуссии работы над этим направлением не происходят", - заявил Федоров.

Только после этого можно говорить о каком-либо дальнейшем развитии этого направления.

Президентские выборы в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о готовности провести выборы при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров, в частности в вопросе организации процесса.

Этим заявлениям предшествовали слова президента США Дональда Трампа о том, что в Украине "пришло время для президентских выборов". Кроме того, в драфте мирного плана содержится 18-й пункт, который предусматривает проведение выборов в Украине как можно быстрее после подписания мирного соглашения.

До этого Зеленский обратился к народным депутатам с просьбой наработать возможные изменения в законодательство. 22 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о создании рабочей группы, которая должна в сжатые сроки проработать вопрос возможности проведения президентских выборов в условиях военного положения.

В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что закон о выборах в условиях войны будет иметь одноразовый характер.

Между тем Центральная избирательная комиссия возобновила работу автоматизированной системы "Государственный реестр избирателей" в части взаимодействия с гражданами.

Также стало известно, что в Верховной Раде уже начали работу над законопроектом о выборах. В состав рабочей группы вошли более 60 человек.

Больше об этом - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

