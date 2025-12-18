Зеленский поддержал идею электронного голосования на выборах президента
В Украине изучается вариант с электронным голосованием на выборах для украинцев за рубежом. При этом сейчас речь идет только о выборах президента - проведение парламентских и местных выборов пока не рассматривается.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ответ на вопрос журналистов.
В частности Зеленский в ответ на вопрос относительно того, есть ли какие-то продвижения в разработке закона о выборах во время военного положения отметил, что новостей по этому поводу нет.
"Насколько мне известно, еще нет, но я все сигналы им передал", - отметил он.
Зеленский добавил, что сейчас рассматривается только вопрос проведения выборов президента. США требовали от Украины проведения только президентских выборов - о парламентских, или о местных речь не шла.
При этом президент отметил, что уже давно поддерживает идею, чтобы украинцы могли проголосовать через "Дію", или другими электронными способами. Особенно это касается украинцев за рубежом - в первую очередь.
"Я всегда поддержал и поднимал вопрос еще с начала ковида относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", - резюмировал он.
Выборы в Украине: что известно
Отметим, президент США Дональд Трамп недавно устроил истерику, заявив, что Украина, по его словам, якобы потеряла статус демократии из-за длительного отсутствия выборов. Трамп озвучил ряд откровенно российских нарративов, в частности о том, что война якобы используется, как повод не проводить голосование.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул свою готовность участвовать в выборах. Но, заявил он, если уж США так хотят выборы в Украине, они должны обеспечить безопасность голосования от российских терактов. Тогда провести выборы возможно через 60-90 дней.
Кроме того, Зеленский сообщил, что ожидает предложений от народных депутатов относительно законодательных изменений, которые позволили бы организовать выборы в условиях военного положения - сейчас Конституция Украины это запрещает. По данным источников РБК-Украина, возглавит разработку закона вице-спикер парламента Александр Корниенко.