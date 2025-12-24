Выборы в Украине - один из пунктов мирного плана: должны пройти "как можно скорее"
Вопрос выборов в Украине является одним из пунктов мирного плана. Партнеры считают, что голосование должно пройти "как можно скорее" после подписания соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами.
"Пункт 18 (мирного плана, - ред.) - Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Как можно скорее. Такое видение партнеров. Ну, мы понимаем, откуда это идет", - пояснил Зеленский.
Президент отметил, что Украина может провести выборы, но должна быть тоже безопасность для этого процесса.
Впрочем, он назвал вопросы, по которым возможны сложности - вероятно понадобится особое положение "пока отходят, не отходят" войска. Что в таком случае делать с мобилизацией - не проводить, трансформировать или не делать частично и частично демобилизовать людей.
"Но самое главное - не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно", - добавил Зеленский.
Президент также допустил, что после подписания соглашения какое-то время военное положение не будет отменено, например, полгода или несколько месяцев.
Тогда при условии безопасности проходят выборы президента Украины, а когда уже будет снято военное положение - парламентские и местные.
Он также не исключил, что выборы могут пройти одновременно с референдумом.
Выборы в Украине
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет готова к выборам в течение 60-90 дней после того, как будут гарантированы безопасность избирателей и приняты необходимые законодательные изменения народными депутатами. Его заявление прозвучало после комментариев президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине.
Он отметил ключевые вопросы: безопасность избирателей, участие военных на фронте, голосование украинцев за рубежом и регистрация внутренне перемещенных лиц.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что новый закон о выборах в условиях войны будет одноразовым и должен обеспечить безопасность и демократичность голосования.
В то же время вчера стало известно, что Центральная избирательная комиссия возобновила Государственный реестр избирателей.
По данным ЦИК, общее количество избирателей превышает 33 миллиона, однако примерно 5-7,5 млн находятся за рубежом, а более 1,4 млн не имеют официальной регистрации.
Больше об этом - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".