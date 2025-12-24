ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Выборы в Украине - один из пунктов мирного плана: должны пройти "как можно скорее"

Среда 24 декабря 2025 10:15
UA EN RU
Выборы в Украине - один из пунктов мирного плана: должны пройти "как можно скорее" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Вопрос выборов в Украине является одним из пунктов мирного плана. Партнеры считают, что голосование должно пройти "как можно скорее" после подписания соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами.

"Пункт 18 (мирного плана, - ред.) - Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Как можно скорее. Такое видение партнеров. Ну, мы понимаем, откуда это идет", - пояснил Зеленский.

Президент отметил, что Украина может провести выборы, но должна быть тоже безопасность для этого процесса.

Впрочем, он назвал вопросы, по которым возможны сложности - вероятно понадобится особое положение "пока отходят, не отходят" войска. Что в таком случае делать с мобилизацией - не проводить, трансформировать или не делать частично и частично демобилизовать людей.

"Но самое главное - не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно", - добавил Зеленский.

Президент также допустил, что после подписания соглашения какое-то время военное положение не будет отменено, например, полгода или несколько месяцев.

Тогда при условии безопасности проходят выборы президента Украины, а когда уже будет снято военное положение - парламентские и местные.

Он также не исключил, что выборы могут пройти одновременно с референдумом.

Выборы в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет готова к выборам в течение 60-90 дней после того, как будут гарантированы безопасность избирателей и приняты необходимые законодательные изменения народными депутатами. Его заявление прозвучало после комментариев президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине.

Он отметил ключевые вопросы: безопасность избирателей, участие военных на фронте, голосование украинцев за рубежом и регистрация внутренне перемещенных лиц.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что новый закон о выборах в условиях войны будет одноразовым и должен обеспечить безопасность и демократичность голосования.

В то же время вчера стало известно, что Центральная избирательная комиссия возобновила Государственный реестр избирателей.

По данным ЦИК, общее количество избирателей превышает 33 миллиона, однако примерно 5-7,5 млн находятся за рубежом, а более 1,4 млн не имеют официальной регистрации.

Больше об этом - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Центральная избирательная комиссия
Новости
Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: полный список
Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: полный список
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну