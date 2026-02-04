ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Сколько украинцев продолжают доверять Зеленскому: что показал опрос

Среда 04 февраля 2026 12:10
UA EN RU
Сколько украинцев продолжают доверять Зеленскому: что показал опрос Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

61% украинцев продолжают доверять президенту Владимиру Зеленскому, тогда как 33% не доверяют. Баланс доверия-недоверия составляет +28%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читайте также: Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны

По результатам исследования, Зеленскому доверяет 61% украинцев, не доверяют - 33%. Баланс доверия-недоверия составляет +28%.

По словам социологов, в начале января показатели доверия были почти идентичны.

"При этом среди 61%, которые доверяют президенту, "полностью" ему доверяют - 25%. Остальные 36% - "скорее" доверяют ему (а среди 33% тех, кто не доверяет, 17% "совсем" не доверяют, а 16% - "скорее" не доверяют)", - говорится в сообщении КМИС.

Сколько украинцев продолжают доверять Зеленскому: что показал опрос

Фото: скриншот из опроса КМИС

Социологи провели эксперимент: половине респондентов задавали прямой вопрос о доверии к Зеленскому, другой половине - через метод "задуманного знакомого", то есть оценку доверия абстрактного лица, которое могло свободно выражать свое мнение.

Оказалось, что во втором случае уровень доверия ниже - 53% против 61% при прямом вопросе.

"Можно предположить, что реальный уровень доверия несколько ниже, чем показывают прямые опросы. Однако в меньшей степени это связано со страхом критиковать президента. Скорее, люди дают 'государственнический' ответ - даже если недовольны, они поддерживают единство в военное время", - отмечают в КМИС.

Выборы в Украине

Тема проведения выборов в Украине во время войны поднималась неоднократно, но ранее большинство экспертов и чиновников соглашались, что из соображений безопасности они невозможны.

Новый импульс для обсуждения дало заявление президента США Дональда Трампа, который отметил, что Украине пора провести голосование.

Президент Владимир Зеленский подтвердил готовность организовать выборы при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров.

При этом он подчеркнул, что голосование возможно только при обеспечении перемирия на период избирательного процесса.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что принятый для этого закон будет носить одноразовый характер, а Центральная избирательная комиссия уже возобновила работу Государственного реестра избирателей.

В парламенте также начали работу над законопроектом о проведении выборов: в рабочую группу вошли более 60 народных депутатов.

Подробнее о выборах в нашей стране - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Выборы в Украине
Новости
Снова Абу-Даби. Чем важен новый раунд переговоров Украины, США и России
Снова Абу-Даби. Чем важен новый раунд переговоров Украины, США и России
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом