ЦИК возобновила работу реестра избирателей

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Как и обещал, буду информировать общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения. Сегодня, впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей", - написал он.

По его словам, соответствующее постановление ЦИК приняла сегодня. Это решение открывает путь к подготовке возможного проведения выборов в условиях военного положения.

Арахамия отметил, что возобновление работы реестра фактически позволяет возобновить взаимодействие ЦИК с гражданами и органами власти, а также начать актуализацию данных. Он отметил, что обновление Государственного реестра избирателей является одним из базовых условий для проведения любых выборов.

Политик подчеркнул, что война существенно повлияла на демографическую ситуацию в стране, и эти изменения должны быть корректно отражены в реестре. По его словам, впереди значительный объем работы по обновлению данных.

"Война сильно повлияла на демографические показатели и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно", - заявил он.