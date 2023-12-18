Прослушка Залужного и уничтожение россиянами своего Су-25: новости за выходные

Служба безопасности Украины открыла дело из-за найденного прослушивающего устройства в одном из мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тем временем российские военные сбили свой штурмовик СУ-25.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 16 декабря:
Партизаны проникли в главное управление Росгвардии в Москве;
Залужный планирует новое контрнаступление в следующем году;
В Мариуполе партизаны взорвали автомобиль с российским офицером;
Российские оккупанты разграбляют захваченные промышленные объекты в Украине.
Новости за 17 декабря:
Снайперы ССО уничтожили две саперные группы противника под Купянском.
Служба безопасности Украины открыла дело по прослушке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
По предварительным данным, техника обнаружена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.
В русских Telegram-каналах в воскресенье распространяли сообщения с изображением штурмовика Су-25 и подписью "Вечного полета, брат". Однако Украина не имеет отношения к сбитию самолета РФ.
"Могу уверенно сказать, что не украинское ПВО сбило российский штурмовик Су-25!", - заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
Судебно-медицинская экспертиза Лос-Анджелеса установила причины смерти актера Мэттью Перри.
В крови актера был обнаружен очень высокий уровень кетамина, который привел к угнетению дыхания и сердечно-сосудистым проблемам. Это привело к потере сознания и утоплению.
Постоянный представитель Литвы в Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс заявил, что Венгрии следует покинуть Европейский союз, если она не готова поддержать солидарность и взаимное доверие с другими членами блока.
Как отметил представитель Литвы в ЕС, все лидеры страны блока приветствовали результаты последнего саммита, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, хваставшегося своими "достижениями" относительно "вето на дополнительные деньги для Украины и на пересмотр MFF".
Новый глава Министерства обороны Эстонии Ильмар Тамм хочет использовать опыт Украины в отражении атак беспилотников.
Тамм заявил, что основываясь на опыте войны на территории Украины, Министерство обороны Эстонии может начать разработку мобильной защиты от дронов.
Украина и Румыния разрешили многолетний спор, связанный с обустройством глубоководного судового хода "Дунай - Черное море".
На польско-украинской границе умер водитель грузовика, который стоял в очереди из-за забастовки польских перевозчиков. Это уже третий подобный инцидент на границе.
"Водитель забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании", - рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.
Молдова начала военные учения в Учебном центре Бульбоака, расположенном неподалеку от Приднестровья.
"С 17 по 22 декабря солдаты 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака. В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам", - пишет прессслужба Министерства обороны Молдовы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.