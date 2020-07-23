Продовження карантину і нова угода про перемир'я на Донбасі: новини за 22 липня

Колаж РБК-Україна

Тристороння контактна група узгодила повне і всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі, карантин в Україні продовжили ще на місяць, в Києві знайшли мертвим відомого волонтера. Детальніше про те, що сталося в середу, 22 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Прорив у Мінському процесі: Україна підтвердила угоду про перемир'я на Донбасі

Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила повне та всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню є одним з кроків до врегулювання ситуації та проведення виборів на Донбасі. Про це повідомляє Офіс президента України.

Раніш представник Російської Федерації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявив, що представники ТКГ нібито погодили заходи щодо припинення вогню на сході країни. Він також висловив задоволення у зв'язку з домовленостями.

Адаптивний карантин в Україні продовжили ще на місяць, але зі змінами

Кабінет міністрів України в середу, 22 липня, прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня. Відповідну постанову розробило Міністерство охорони здоров'я.

"Це нова постанова, яку пропонується застосувати з 1 серпня по 31 серпня, вона буде регламентувати встановлення карантину на території України. В чому відмінність - в залежності від епідемічної ситуації в регіоні встановлюється зелений, жовтий, червоний або помаранчевий рівень епідемічної небезпеки (у зв’язку з епідемією, - ред.)", - відмітив очільник МОЗ Максим Степанов.

У Києві знайшли мертвим волонтера Олексія Кучапіна, який допомагав знедоленим

Зниклий 16 липня Олексій Кучапін був знайдений мертвим у Києві. Він був волонтером, керував "Домом милосердя", все життя допомагаючи бездомним, сиротам, інвалідам та людям похилого віку.

Тіло 39-річного чоловіка виявили в орендованій квартирі Дніпровського району столиці. Про це повідомили в поліції Києва. Попередньо відомо, що на тілі загиблого не було виявлено ознак насильницької смерті. Але остаточну причину оприлюднять після того, як буде проведена судмедекспертиза.

Польський суд заарештував екс-голову "Укравтодору" Новака

Польський суд заарештував колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака. Його взяли під варту терміном на три місяці. Про це повідомила речник прокуратури Варшави Мирослава Чир, передає polsatnews.pl.

За її словами, Новака заарештовано терміном на три місяці, однак захист має намір оскаржити запобіжний захід. У той же час сам Новак заявляє, що не є винним, а також назвав своє затримання "політичним актом".

Нагадаємо, про затримання Новака стало відомо 20 липня, його затримали антикорупційні органи Польщі в рамках спільної з Україною спецоперації.

У світі понад 15 млн інфікованих коронавірусом

У світі зафіксовано понад 15 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 617 тисяч чоловік. Такі дані наводить американський Університет Джонса Хопкінса.

Найбільше виявлених випадків інфікування припадає на США (3 919 550). На другому місці Бразилія (2 159 654), на третьому - Індія (1 193 078).

Росія на четвертому місці, там заразилося 787 тисяч осіб. П'яте місце у Південної Африки - 381 тисяча хворих. Україна на 35 місці. На даний момент відомо про 62,2 тисячі інфікованих українців.

Луцькі заручники розповіли, як до них ставився терорист

Звільнені пасажири автобуса у Луцьку розповіли, як до них ставився Максим Кривош, і що відбувалося в той день в салоні транспортного засобу.

Так, за словами однієї із заручниць на ім'я Наталя Боса, захватник добре до них ставився. Інша заручниця, Руслана, розповіла, що поводитися потрібно було дуже спокійно і "жодних зайвих рухів". Подробиці.

У Києві знову заборонили купатися на всіх пляжах

У всіх водоймах Києва зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички. До покращення показників якості води купатися на пляжах не рекомендується. Про це повідомили у Держспоживслужбі Києва.

Дослідження проводилися 20 липня. Перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) зафіксували на всіх пляжах.

Майбутньому королю Британії виповнилося 7 років: мати принца показала фото Джорджа

22 липня спадкоємцю британського престолу - принца Джорджу виповнюється 7 років. Королевська прес-служба опублікувала дві його офіційні фотографії на сторінці в Instagram. Автор фотографій - мати хлопчика герцогиня Кейт Міддлтон.

Герцогиня сфотографувала сина в липні. Швидше за все кадр був зроблений в графстві Норфолк. Кенсінгтонський палац зазначив, що принц Вільям і герцогиня Кейт безмежно раді, що можуть поділитися фотографіями принца Джорджа.