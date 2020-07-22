Україну поділять на чотири зони: нові вимоги адаптивного карантину

Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)

Критерії для розподілу регіонів на зони залишаться незмінними

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня, однак в уряді вирішили його удосконалити. Так, регіони країни поділять на зони за рівнем поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, залежно від епідемічної ситуації регіони України будуть відносити до зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної зони. У кожній з цих зон діятимуть свої обмеження. Залежно від показників регіони будуть переводити з одної зони в іншу.

Вимоги для регіонів зеленої зони:

масковий режим у громадських будівлях та транспорті;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри можуть бути заповненими лише на 50%.

Вимоги для регіонів жовтої зони:

зберігаються вимоги зеленої зони;

забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.

Вимоги для регіонів помаранчевої зони:

зберігаються вимоги жовтої зони;

забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, тощо), окрім готелів;

забороняється робота розважальних закладів та ресторанів вночі;

забороняються планові госпіталізації у лікарнях;

забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

Вимоги для регіонів червоної зони:

зберігаються вимоги помаранчевої зони;

забороняється робота громадського транспорту;

забороняється відвідування закладів освіти;

забороняється діяльність кафе та ресторанів.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 31 серпня на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів; уряд також вирішив змінити формат адаптивного карантину.